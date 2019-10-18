Ceyhan'da silahlı kavga: 3 yaralı

ADANA´nın Ceyhan ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavga sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay bugün sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden Elmagölü Mahalle Muhtarı Mustafa Savrun ile Mustafa U. arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüşürken Muhtar Mustafa Savrun ile Süleyman K. ve olay esnasında yoldan geçen boyacı Osman S. ayağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, silahı kullandığı iddia edilen Gökhan U. ile babası Mustafa U., ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.



ADANA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:22

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