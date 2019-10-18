Vali Demirtaş: "Eğitim faaliyetlerine destek olmaya devam edeceğiz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, devletin geleceğine yapılan en önemli yatırımın eğitim yatırımları olduğunu söyledi.

Vali Demirtaş, Adana Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kurumla ilgili yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş daha sonra Adana Bilim ve Sanat Merkezinde “Eğitim Yöneticileri Geliştirme Programı” kapsamında okul müdürlerine yönelik düzenlenen eğitim faaliyetine katıldı.

Adana Bilim ve Sanat Merkezi ile Öğretmen Akademisi Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde 300 okul yöneticisine verilen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Demirtaş, okul müdürlerine hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında yapılan eğitim faaliyetlerinin önemine değinen Vali Demirtaş, alınan eğitimlerin teoride kalmaması, okul yöneticilerinin öğrendikleri bilgileri kendi okullarındaki yöneticilerine ve öğretmenlere aktarması gerektiğini vurguladı.

Devletin geleceğine yapılan en önemli yatırımın eğitim yatırımları olduğunu vurgulayan Vali Demirtaş, "Her kademedeki eğitimöğretim faaliyetlerinin daha da geliştirilmesi; bilgili, donanımlı, kültürlü, analitik düşünebilen, kendini ifade edebilen ve en önemlisi milletimizi ve devletimizi daha ileri seviyelere taşıyabilecek nesiller yetiştirme gayesiyle her türlü eğitim faaliyetine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Demirtaş'ın ziyaretine Vali Yardımcısı Murat Süzen de eşlik etti.

ADANA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:22

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