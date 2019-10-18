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Ceyhan’da trafik kazası: 1 ölü, 17 yaralı

İHA

Adana’nın Ceyhan ilçesinde minibüsün otoyolda bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, AdanaŞanlıurfa otoyolunun Ceyhan ilçesi Altıkara Mahallesi yakınında sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 71 KE 611 plakalı Suriyeli 24 kişiyi taşıyan minibüs kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada, Sandı Galef olay yerinde hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulansla Ceyhan ve Osmaniye’de çeşitli Hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:22
  • GÜNEŞ 06:41
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:21
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