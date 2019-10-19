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Ünlü şef hayran kaldı; şalgam Peru yolcusu

DHA

Perulu ünlü şef Christian Bravo, gastronomi bölümü öğrencileri için geldiği Türkiye'de şalgama hayran kaldı. Şalgamı Peru'nun milli yemeği olarak bilinen 'cevıche'de kullanacağını belirten Bravo, "Bu içeceğin birçok yemeğe denge katacağını düşünüyorum" dedi.

Perulu ünlü şef Christian Bravo, gastronomi bölümü öğrencileri için geldiği Türkiye'de şalgama hayran kaldı. Şalgamı Peru'nun milli yemeği olarak bilinen 'cevıche'de kullanacağını belirten Bravo, "Bu içeceğin birçok yemeğe denge katacağını düşünüyorum" dedi.
Perulu ünlü şef Christian Bravo, Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi bölümü tarafından düzenlenen bir etkinlik için Türkiye'ye davet edildi. Burada 3 gün boyunca gastronomi bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Türk mutfağını dinleyen ve onlara Peru yemekleri hakkında bilgi veren Bravo, Türk lezzetlerini tatma fırsatı da buldu. Özellikle Çukurova bölgesinin vazgeçilmez tatlarından şalgamı çok beğenen Şef Bravo, şalgamı Peru'nun milli yemeği 'cevıche'de kullanacağını belirtti.
"ŞALGAMI BİRÇOK PERU YEMEĞİNDE KULLANACAĞIM"
Şef Christian Bravo, "Türkiye'de en çok dikkatimi çeken ürün şalgam oldu. Şalgamın tadı bana çok farklı geldi. Peru'nun en önemli yöresel yemeği Cevıche'nin suyunda şalgamı kullandım. Yemekte yer alan sirkeli tattan dolayı güzel bir denge oluştu. Bunu o yemekte kullanmayı düşünüyorum. Etle sebze yaparken bile sirke yerine şalgamı kullanabilirim. Şalgamın birçok yemeğe denge katacağını düşünüyorum" dedi.
"EN ÇOK İÇLİ KÖFTEYİ SEVDİ"
Türk mutfağından en çok içli köfteyi beğendiğinin altını çizen Christian Bravo, "Türkiye gerek tarihi gerekse mutfağı ile benim ilgili çeken bir ülkeydi. Her zaman görmek istiyordum. Buradaki 3 günümü üniversitede öğrencilerle geçiriyor olmak bana keyif verdi. Aynı zamanda kendi ülkemi ve ülkemin kültürünü de onlara tanıtmak benim için güzel bir tecrübe oldu. Türk mutfağını konuşacak olursak burada her şey çok lezzetli. Kullandığımız bazı malzemeler özellikle ayrandaki yoğurt ve şalgamdaki pancar bizim kültürümüzde yok. Onun dışında tarçın ve zencefil gibi baharatların kullanımı benzer. Beşiktaş'ta sokak lezzetlerini tatma fırsatım oldu. Burada döner dürüm denedim ve çok beğendim. Bunun yanında içli köfte yeme fırsatım oldu ve çok güzeldi. Dışının kıtır kıtır oluşu, içindeki etin baharatlarla karıştırılması çok hoşuma gitti" değerlendirmesinde bulundu.
"YEMEK PROGRAMLARINDAKİ DİSİPLİN ŞOVUN BİR PARÇASI"
Türkiye'de yapılan yemek programlarını değerlendiren Christian Bravo, "Programla olan bu disiplin ve katılık şovun bir parçası. Bir noktada da mutfakta disiplin gerekli diyebiliriz. Fransız mutfağında başlayan bu eğitim hep çok katı oldu. Ben de katı bir mutfak eğitimi aldım ama benim tercihim daha samimi ve rahat bir ortamda mutfakta sanki bir aileymiş gibi ama saygıyı da bozmadan yemek pişirmek benim tercihim" dedi.
"HAYAT KISA YEMEKLERİN TADINA VARIN"
Sağlıklı yemek yeme alışkanlıklarına da dikkat çeken Perulu ünlü şef Christian Bravo, "Sırf sağlıklı yiyeceğim diye sevdiğiniz tatlardan aldığınız hazzı bırakıp mutsuz şekilde yemek yemeniz bence iyi değil. Çünkü hayat çok kısa ve hayatın tadını çıkararak sizi mutlu eden şeyleri yemelisiniz" tavsiyesinde bulundu.
Peru'nun marka elçisi ve dünyaca tanınan ünlü şefi Christian Bravo, Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) katkıları ile gastronomi bölümü öğrencileri ve katılımcılarına master class, seminer ve demo class etkinliklerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi. Üç gün boyunca süren etkinlikler kapsamında hem Peru mutfağını tanıtan hem de Türk mutfağını keşfetme şansı yakalayan Bravo'yu en etkileyen tat ünlü içeceklerimizden şalgam oldu. Öğrencilerle birçok Peru yemeği tarifini paylaşan Bravo şalgamı kendi kültürlerindeki ceviche yemeğinde kullandı. Çıkan tadı oldukça beğenen ünlü şef bu sayede şalgamı Peru mutfağına katmış oldu. Şef, şalgamı da çok beğendiği için yemeklerinde kullanacağını dile getirdi. Bravo, "Cevichenin suyunda bu şalgam tadının çok iyi gidebileceğini düşündüm. İlk kez tattıktan sonra ertesi günde sınıfta öğrencilerle birlikte bunları birleştirerek değişik bir tat çıkardım. Gerçekten çok beğendim" şeklinde konuştu."ADANALI ŞALGAMCILARDAN DÜNYACI ÜNLÜ ŞEFE CEVAP"
Peru'nun marka elçisi ve dünyaca tanınan ünlü şefi Christian Bravo, Peru'nun en ünlü yemeklerinden biri olan 'ceviche'de Adana şalgamı kullanması, esnaf tarafından ilgiyle karşılandı.
Ünlü şef Bravo'nun şalgamı Peru yemeğinde kullanmasının ardından kentte 1930'lu yıllardan beri 3 kuşaktır şalgamcılık yapan Ayhan Göde, şalgamın dünyaya açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Göde, " Şalgamımız her yiyeceğin yanında rahatlıkla içilebilen bir üründür. Sağlık açısından son derece faydalıdır. Özellikle hazmı kolaylaştırır, göze iyi gelir. Adanamızın marka değerini yükseltecek bir üründür" dedi.FOTOGRAFLI

ADANA

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:23
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