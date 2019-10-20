Sütcü: "KPSS tek yol değil, girişimciliği teşvik edelim"

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, gençlerin üniversite bitince KPSS’ye girip devlette çalışmak istediklerini belirterek, “Oysa KPSS tek yol değil, girişimciliği teşvik edelim” dedi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Çukurova Üniversitesi’nde 2 gün süren 20. Ulusal İktisat Sempozyumunda, çok sayıda diplomasız işsizin bulunduğu ülkemizde, bu durumun avantaja çevrilmesi gerektiğini belirterek, önerilerde bulundu.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Türkiye Ekonomi Kurumu ve Çukurova Üniversitesi işbirliği ile Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde düzenlenen ve ekonomistlerin Türkiye ve dünya ekonomisinin son durumu hakkında sunumlar gerçekleştirdiği sempozyumda bir konuşma yaptı.

Sütcü, sanayicilik yaşamından örnekler vererek yaptığı konuşmada, üniversiteli gençlerin mezun olmadan hayata hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Salonda bulunun üniversiteli gençlere, daha okulu bitirmeden iş hayatına girmeleri tavsiyesinde bulunan Sütcü, şunları söyledi:

“Gençlerimiz üniversiteyi bitirince ‘dünyalar benim oldu’ diyor ama esas hayat üniversiteyi bitirdikten başlıyor. Bu dönem gençlerimiz için hayatın dönüm noktasıdır. Bu nedenle okulu bitirmeden, üç aylık yaz tatilinin bir ayını gezip eğlenmek, 2 aynın da çalışarak değerlendirilmesini öneriyorum. Bunun için biz AOSB olarak üniversitelerimizle işbirliği içinde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Çünkü, yeni mezun gençlerimiz sanayicilerimizin yanında çalışmaya başladıklarında bekleneni veremedikleri için ustalarına mahcup oluyorlar, daha sonra da ne yazık ki işi bırakabiliyorlar.”

Dünya ile rekabet edebilecek katma değerli ürünlerin üretiminin gençler sayesinde olacağına dikkati çeken Sütcü, şunları kaydetti:

“Makinaları çalıştıracak mühendisimiz yok. Adamamızda işsizlik oranımız yüksek ve Türkiye'nin ortalamasının üstünde. İşsizliğin dezavantajlarını avantaja çevirmek zorundayız. Bunun için gençlerimiz mesleki eğitime yönelsin, bizler de imkanlar yaratalım. Güçlü bir ülke olmak için ekonomik yönden de güçlü olmak zorundayız. Ekonomik güç de üretimden, istihdamdan, katma değerli ürünler üretmek ve ihracatta rekabet gücüne sahip olmaktan geçer. Üniversite hocalarımıza, ARGE yapan hocalarımıza sahip çıkmamız lazım. Bu memleket bizim. Ülkemize Suriye'den gelen 4 milyon insan var. Bizim ise açık söyleyeyim ki gidecek yerimiz yok. Bu memlekette yaşayıp nefes alıyorsak bu memlekette sorumluluklarımızın olduğunun bilincinde hareket etmemiz lazım.”



Girişimcilik önerisi

Bekir Sütcü, üniversite hocalarından da ricada bulunarak, “Girişimciliği teşvik edelim. Şu an gençlerimize bakıyorum; üniversite bitince KPSS’ye girip devlette çalışmak istiyor. Oysa KPSS tek yol değil, girişimciliği teşvik edelim. Devletin, belediyelerin verdiği işlerden daha iyi kazanç getirenleri var. AOSB’miz 40bin kişinin istihdam edildiği bir yerdir. Gençlerimize buradan faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye’de 320 organize sanayi bölgesi için de ilk 5’te yer alıyoruz. Hocalarımızın da ifade ettiği gibi Adana’mız olması gerektiği yerde değil. Son dönemlerde Valiliğimizin öncülüğünde Adanamız için hep birlikte sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımızla beraber projeler geliştiriyor, hayata geçirilen projeler için destek veriyoruz. AdanaMersin yolu ve Adana Ceyhan yolu üzerinde ticaret odasına kayıtlı binin üzerinde sanayi kuruluşları var. Biz sayın hocalarımız önünde söz veriyoruz. İstihdam ve stajla ilgili ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bunu sosyal sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.

Sanayici ve AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Çukurova Üniversitesi ve Alparslan Türkeş Üniversitesi ile AOSB olarak protokol yaptıklarını, Kamu Kampüsü oluşturduklarını, üniversiteli gençlere fırsatlar sunduklarını anımsatarak, bu imkanlardan fayda sağlanmasını önerdi.

ADANA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:24

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