"Facia Üçlü Karışma Bende" Adana özel gösterimi

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Sosyal medya fenomeni olmayı kafasına koyan gencin bir kıza aşık olmasıyla bambaşka bir hal alan trajikomik öyküsünün konu edildiği “Facia Üçlü Karışma Bende” filminin oyunculu özel gösterimi yapıldı.

Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde gerçekleşen özel gösterime; başrol oyuncuları Sefa Kındır, Mami Emen, Sinan Poyraz ve Emre Gül katıldı. Özel gösterimde oyunculara destek amacıyla “Röportaj Adam” ismini kullanan Youtuber Mahsun Karaca da yer aldı.

Çekimleri Adana ve İzmir’de gerçekleşen filmin gösterimi öncesinde salondaki izleyicileri selamladıktan sonra konuşan oyunculardan Sefa Kındır, filmi çekerken çok eğlendiklerini, izleyenlerin de eğleneceğini düşündüğünü söyledi.

Oyuncular, filmi Adanalı sevenleriyle izledikten sonra sevenleriyle anı fotoğrafları çektirip, öz çekim yaparak, filmi izleyen herkese teşekkür ettiler.

ADANA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:04

YATSI 19:18

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