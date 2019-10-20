Adana'da torbacı operasyonu Torbacılara yönelik yapılan operasyonda bonzai ve hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Adana'da torbacılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahısların olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine yaptığı operasyonda Şakirpaşa Mahallesi'nde 7.54 gram bonzai ele geçirirken Veysel Y. ve Musa Ç.'yi gözaltına aldı.

Belediyeevleri Mahallesi'nde ise 94 hap, bin 25 lira para ele geçirilirken Murat M. gözaltına alındı. Ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde ise Hüseyin D.'den 3,70 gram bonzai ele geçirdi. Zanlılar emniyete getirilip sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hüseyin D. ile Murat M. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADANA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:04

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.