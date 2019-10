"Güney'in İncisi" Zeydan Karalar'ın

Adana'da Güney Eğitim Vakfı'nın her yıl bir kişiye verdiği 'Güneyin İncisi' ödülü bu yıl Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın oldu.

Ödül töreni 2 Kasım'da ses sanatçısı Funda Arar’ın sahneye çıkacağı gecede yapılacak.

Güney Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, bu yıl 25’ncisi düzenlenecek olan Güney Eğitim Vakfı Balosu’na tüm hayırseverleri ve Adana'ya gönül verenleri beklediklerini söyledi.

Ödülün kent için önemli olduğunu söyleyen İncefikir, "Güneyin İncisi ödülü, Türkiye'de her şeyden önce insanlığa, vatanına, milletine ve dolayısıyla gençlere hizmet etmiş ve en önemlisi gençlerimizin eğitimlerine rehber olan, topluma mal olmuş sanatçılara verilmektedir. Güney Eğitim Vakfı, her yıl mevcut durumunu biraz daha yukarılara taşımak için hiç durmadan çalışmalarına devam etmektedir" dedi.

ADANA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:04

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.