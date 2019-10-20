Tamer Avcı: “Adanalılara futbol ziyafeti verdik”

İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı, 22 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası, “Bugün bütün Adanalılara futbol ziyafeti verdik” dedi.

Avcı, ligin 8. haftasında deplasmanda 22 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bugün bütün Adanalılara futbol ziyafeti verdik. Gerçekten oyuncularımız çok iyi oynadılar. Bugün buraya kazanmak için gelmiştik. Futbol adına çok iyi şeyler kazandık. 1 puan kazandık. Bizim takımımız daha iyi yerlere gelecek. Bugün kazanamadık ama önümüzdeki maçlardan itibaren kazanmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

ADANA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:24

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