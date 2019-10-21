Mehmetçiğe asker selamlı destek

Adana’da kurulu bulunan Senin İçin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere, asker selamıyla destek oldu.

Dernek başkanı Nüvit Dağtekin ve üyeler Merkez Park'ta toplanarak asker selamı verdiler. Barış Pınarı Harekatına tam destekle devletin ve Mehmetçiklerin yanında olduklarını ifade eden Dağtekin, "Türk ordusunun bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağı Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklerimize dua ediyor, harekatın başarıyla son bulmasını, bölgeye huzur ve güven getirmesini temenni ediyorum. Allah bu harekatta görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız. Selam olsun Mehmetçiğimize. Selam olsun Türk bayrağına" dedi.

ADANA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:25

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