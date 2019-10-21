Çürüyen mandalinalar kazlara yem oldu

Adana’nın Yüreğir ilçesinde çürümüş mandalinalar vatandaşlar tarafından kazlara yem olarak verildi.

Türkiye’nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Adana’da mandalina hasadı devam ediyor. Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi’nde ise vatandaşlar tarafından çürümüş mandalinaları kazlara yem olarak veriyor.

Sürü halinde gezen kazların ise acıktıklarında mandalinaları yediği görüldü.

ADANA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:25

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