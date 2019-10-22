Adana merkezli 2 ilde sahte para operasyonu: 22 gözaltı kararı Adana ve Antalya gerçekleştiren operasyonda 90 bin TL sahte para ele geçirildi

Adana merkezli 2 ilde yürütülen sahte para soruşturması kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şafak vakti sahte parayı piyasaya süren şahıslara yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Adana ve Antalya’da yürüttüğü sahte para soruşturmasında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipler, şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonda evlerde yapılan aramalarda ise 90 bin TL sahte para ele geçirildi.

ADANA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:01

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.