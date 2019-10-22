Kozan Halk Eğitim Merkezi etüt salonu açıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren destekleme ve yetiştirme kurs merkezi kursiyerleri için oluşturulan etüt salonu açıldı.

Etüt salonunun açılışını Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet İyim, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Nuh Anacık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, Denetimli Serbestlik Müdürü Mahmut Kıran ile hayırsever iş adamları Alican Yüksel, Emin Canbolat ve davetliler gerçekleştirdiler.

Mahmutlu Mahallesi eski Kız Meslek Lisesi binasındaki yerinde gerçekleşen açılışı öncesi salonunu inceleyen Kaymakam Gürçam ve beraberindeki heyet burada Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik verilen hizmetler hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut’tan bilgi aldı.

Açılış sonrası Kaymakam Şafak Gürçam ve beraberindekilere, Halk Eğitim Merkezi personelleri tarafından hazırlanan aşurelerden ikram edildi.

ADANA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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