Türkiye’nin lezzetleri Adana’da

Türkiye’nin dört bir tarafından farklı lezzetlerin satışa sunulduğu Doğal Üretici Pazarı, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde açıldı. 27 Ekim’e kadar konuklarını ağırlayacak olan pazarda, adeta lezzet şöleni yaşanıyor.

Pazarda, sucuktan pastırmaya, pişmaniyeden tarhanaya, baldan kaymağa, peynirden tereyağına kadar yüzlerce lezzet ziyaretçilere “şölen” havasında alışveriş keyfi yaşatıyor.

En doğal ve en lezzetli ürünlerin görücüye çıktığı Doğal Üretici Pazarı’nda, Trabzon, Kayseri, Afyonkarahisar, Erzurum, Van, Malatya, Aydın, Kahramanmaraş, Adana ve daha birçok ilin meşhur lezzetleri yer alıyor.

Ziyaretçiler, Karadeniz, Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz’in en ünlü lezzetlerinin görsel şölen sunduğu Doğal Ürünler Pazarı’nda farklı lezzetleri tatma ve satın alma imkanı buluyor.

ADANA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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