CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye genelindeki 51 il belediyesine bağlı 400 ilçe ve 397 belde belediyesinde görev yapan bin 266 il genel meclis üyesinin sorunlarının çözümü için meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

İl Özel İdarelerinin il halkının tamamına yönelik ihtiyaçları karşılamakla görevli bir yerel yönetim kurumu olduğunu, dolayısıyla, il özel idaresinin kent, köy ve kırı kapsayan görevleri bir arada yerine getirdiğini hatırlatan Şevkin, “İl Özel İdareleri Kamu Tüzel kişiliğidir. İl Özel İdarelerinin karar organı ise İl Genel Meclisi ve İl Genel Meclis Üyeleridir. İl genel meclis üyeleri, seçimlerde, yaşadıkları ‘İl’in, İlçesinden seçilmiş olmakla birlikte, tüm şehrin sorunları ile ilgili konular hakkında karar alır. Her ayın ilk haftası sadece 5 gün Meclis çalışması olmasına rağmen, seçildikleri andan itibaren hem Belediye sınırları içerisinde, hem de belediye sınırları dışında, il halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere görev yapar” dedi.

Türkiye’de 30 büyükşehir, 51 il belediyesi bulunduğunu hatırlatan, 51 il belediyesine bağlı 400 ilçe ve 397 belde belediyesinde toplam bin 266 il genel meclis üyesinin görev yaptığını vurgulayan Şevkin, “Bu kadar ciddi bir sorumluluk taşıyarak görev yapan İl Genel Meclis Üyeleri, gerçekten hak ettikleri saygınlığı ve hak ettikleri değeri alabiliyorlar mı? Türkiye’nin gelişmesi; kalkınmaya bağlı ise kalkınmanın yolu üretimden geçiyorsa, üretimin ülkemizdeki önemli ayağı kırsal kalkınma ise kırsal yaşamımızın sorunları ile canla başla çalışan il genel meclis üyeleri, gerçekten hak ettikleri saygınlığı ve hak ettikleri değeri alabilmelidir” diye konuştu.



"Her yerde görev yapıyorlar"

Ölümde, düğünde, doğal afette, halkın her türlü sorununu yansıttığı İl Genel Meclis Üyelerinin bir yandan ‘İl’in Valisi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve il bürokrasisi tarafından yok sayılırken diğer yandan hiçbir sosyal güvencesi olmadan ilçe ilçe, köy köy, kasaba kasaba gezdiğini anlatan Milletvekili Şevkin, meclis araştırma önergesini şu gerekçelere dayandırdı:

“Hem demokrasimizin gelişmesi hem de halkımızın mahalli müşterek ihtiyaçlarını, taleplerini takip etmek için çalışan il genel meclis üyelerimizin bürokrasi içerisindeki saygınlığının artırılması ve özlük haklarında iyileştirici düzenlemelerin yapılması, yerel yönetimlerimizin gelişmesine önemli bir katkı koyacaktır. İl genel meclis üyelerinin yetkilerinin artırılması ve bütçeden kaynak aktarılması talebi meclis üyelerince öne çıkan unsurdur. Hizmet ettikleri ilçe, köy ve beldelerde siyasal parti kimlikleri farklılaştırıcı bir unsur olarak yansımayan, vatandaşa eşit hizmeti ilke edinen il genel meclis üyeleri, bulundukları illerin çağdaş bir yönetim anlayışına doğrudan katkı koymalı, noterlikle arzuhalcilik arasında sıkışmış bir izlenim vermemelidir. Partiler üstü dayanışmayı mümkün kılan il genel meclis üyelerinin sıklıkla dile getirdiği ‘hizmet’ görevini tam ve eksiksiz yerine getirmelerine olanak sağlanması esastır. Vatandaşın sorunlarını birinci elden çözmek, hizmet sunumunda verimliliği sağlamak ve israfı önlemek amacıyla hizmet eden Türkiye’deki tüm il genel meclis üyelerinin sorunlarının çözümü ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışına ulaşılabilmesi amacıyla Anayasa’nın 98 ve içtüzüğümüzün 104 ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.”

ADANA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:01

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.