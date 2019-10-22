Otomobilde kedi kurtarma operasyonu

Adana’da bir otomobilin motoruna sıkışan 2 yavru kedi, apartman görevlisinin 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Site içerisinde bulunan yavru kedilerden 2’si park halindeki bir otomobilin motor kısmına girdi. Sabah işe gitmek için otomobiline binen Oktay Mendi motor kısmından kedilerin sesini duydu. Bunun üzerine Mendi, apartman görevlisi Mehmet Koçak’a haber verdi. Koçak, 2 yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.

2 kediyi kendi imkanlarıyla 1 saatlik çalışmanın ardından kurtaran Koçak, “Artık havalar soğudu. İnsanlar binerken motor kaputuna vururlarsa iyi olur. Ses falan gelir en azından. 2 yavru kedi girmiş. Bu kediler de daha 2 haftalık zaten yeni doğdular” dedi.

ADANA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:01

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.