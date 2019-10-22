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Toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

DHA

ADANA'da portakal bahçesinde toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

ADANA'da portakal bahçesinde toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinde uyuşturucu gizlendiği ihbarını aldı. Belirlenen bahçeye giden ekipler, poşetler içinde toprağa gömülü, farklı renk ve şehirlerde 27 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis, uyuşturucu hapların kimin gömdüğünü belirleyip, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA

22 Ekim 2019 Salı

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