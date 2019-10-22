Mandalina üreticisi dertli

ADANA'da hasadı devam eden mandalina kilosu 75 kuruş ile 1 TL arasında alıcı buluyor. İklimsel nedenlerle düşük rekolte bekleyen üretici ise maliyetlerden dertli.
Mandalina hasadına başlanan Adana´da, sıcak havaların etkisiyle çiçekleme döneminde yaşanan dökülmeler nedeniyle bu yıl rekoltede düşüş bekleniyor. Türkiye´de üretilen 1 milyon 650 bin ton mandalinanın 550 bininin karşılandığı kentte 'okitsu' cinsi mandalinaların toplanmasına başlandı. işçiler tarafından kamyonlara yüklenerek Türkiye´nin dört bir yanına gönderilen mandalina, çabuk soyulması ve çekirdeksiz olması sayesinde de vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.
Çiftçi Fazlı Ayaz, yaklaşık 15 gündür hasat yaptıklarını belirterek, ürünlerin yaklaşık 8 yıldır 75 kuruş ile 1 TL fiyatla satılmasından yakındı. Girdi maliyetlerinin her yıl artmasına karşı ürün fiyatlarının aynı olmasının çiftçiyi olumsuz etkilediğini kaydeden Ayaz, "Üretici memnun değil. Geçen geçen sene 80 TL´ye aldığımız ilaçlar bu yıl 500 TL oldu. Mazot, gübre, işçilik maliyetleri de her yıl artıyor. Çiftçiler zor durumda" dedi.
ADANA
22 Ekim 2019 Salı
- İMSAK 05:26
- GÜNEŞ 06:45
- ÖĞLE 12:28
- İKİNDİ 15:32
- AKŞAM 18:01
- YATSI 19:16