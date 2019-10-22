ÇDSO’dan İlyun Bürkev ve Sinan Kurşun konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), bu haftaki konserini 25 Ekim 2019 Cuma akşamı saat 20.00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda gerçekleştirecek.

Bu haftanın konserini, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Sedat Dağhan Doğu yönetecek.

Konserin ilk yarısında, 4 yaşında piyanoya başlayan, iki kez Avrupa şampiyonu ve İspanya’nın Gana şehrinde gerçekleşen Maria Herrero Uluslararası Piyano Yarışması’nda birinci olan İlyun Bürkev, Mozart’ın 1 numaralı Piyano Konçertosu’nu çalacak

Daha sonra Rodrigo’nun gitar konçertosunu en iyi çalan Türk diye nitelendirilen 1989 doğumlu Sinan Kurşun, J.Rodrigo’nun “Aranjuez Gitar Konçertosu”nu kendi teknik ve müzikalitesi ile Adanalı sanatseverlere sunacak.

Programın ikinci yarısında, klasik batı müziğinin efsane bestecisi Mozart’ın en bilindik eseri “Senfoni No.40” sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

ADANA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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