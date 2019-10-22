Dizi çekilen hastanede yangın

ADANA'da 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekildiği kullanılmayan hastane binasında yangın çıktı.

Seyhan ilçesinde bulunan ve 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekildiği Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tadilat çalışması başlatıldı. Hastanede çalışan işçilerin kaynak yaptığı sırada kıvılcımlardan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler 3 katlı binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Bu sırada meraklı kalabalık itfaiyenin çalışmasını izledi. Ekipler, bahçede bulunan çam ağaçlarının üzerine yangından etkilenmemeleri için su sıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında binada büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.FOTOĞRAF



ADANA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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