Otomobil koltuğundan 3 bin 550 paket kaçak sigara çıktı

ADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu otomobilin arka koltuğunun içine gizlenen 3 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, arka koltuğun içine gizlenen 3 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü M.K. gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
ADANA
23 Ekim 2019 Çarşamba
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