Adana'da polisin durdurduğu otomobilin arka tampon ve koltuk içinde 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanında kaçaklığı önlemek için çalışma başlattı. Polis bu sırada bir otomobili şüphelenerek durdurdu. Polis otomobilde yaptığı aramada önce arka koltuk kılıf altına gizlenmiş halde, daha sonrada arka tampon içine gizlenmiş 3 bin 350 paket kaçak sigara buldu.

Olayla ilgili M.K. isimli zanlı gözaltına alındı. Zanlı emniyete getirilip sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

ADANA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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