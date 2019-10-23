PTT’den 179’uncu müşteriye özel hediye PTT’nin kuruluşunun 179’uncu yıl dönümü Adana’da kutlandı

PTT'nin kuruluşunun 179. yıl dönümü Adana’da kutlandı. Kutlama etkinlikleri kapsamında 179’uncu müşteriye PTT Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan pul albümü hediye edildi.

PTT'nin kuruluşunun 179. yıldönümü kutlamaları, PTT Başmüdürü Cengizhan Kavak’ın Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etmesi ile başladı. Ziyarette PTT'nin hizmetleri konusunda Demirtaş’a bilgiler verildi. Daha sonra PTT araçları kentte konvoy düzenledi. PTT Müdürlüğü binasında ise 179’uncu sıra numarasını alan ve işlem yapan müşteriye PTT Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan pul albümü PTT Başmüdürü Cengizhan Kavak tarafından verildi.



“Canla başla çalışıyoruz”

PTT’nin Adana’daki faaliyetleri hakkında İHA muhabirine bilgi veren PTT Başmüdürü Cengizhan Kavak, “Türkiye’nin en eski kurumlarından birisi olan PTT’nin bugün 179’uncu kuruluş yıl dönümü. Bundan dolayı mutluyuz. 179 yıldır Türkiye’nin bütün bölgelerinde insanlara hizmet etmek için canla başla çalışıyoruz. Adana’da ise bin 52 personel, 26 merkez müdürlüğü, 108 şube, 20 acente ve 151 ATM cihazıyla günün 24 saati insanlarımıza hizmet etmek için gayret gösteriyoruz” dedi.

Gün içerisinde 85 bin kargonun PTT tarafından dağıtıldığına dikkat çeken Kavak, “Toplam 8085 bin adet kargonun gönderimini 327 personelimizle yapıyoruz. Bunun dışında PTT merkez ve şubelerinde 85 bin vatandaşımızın işlemlerini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

ADANA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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