Yüreğir Belediyesi’nden Akarcalı’ya yaya köprüsü

Yüreğir Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşadığı Akarcalı Mahallesi’nde öğrencilerin ve yayaların geçişi için köprü inşa etti.

Yüreğir’e bağlı Akarcalı Mahallesi’ndeki sulama kanalı üzerinde bulunan 2 köprünün yerleşim yerine uzaklığı ve yıpranmış olması mahalle sakinlerinin ve öğrencilerin hayatını olumsuz etkileyince Yüreğir Belediyesi harekete geçti. Yüreğir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğünde hazırlanan köprü yerine konularak faaliyete girdi.

Yüreğir halkının her zaman yanlarında olduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Akarcalı Mahalle sakinlerimizin ve özellikle çocuklarımızın, okullarına giderken yolda zorluk çektiklerinin haberini aldık. Bize de bu zorluğu ortadan kaldırmak düşerdi. Kendi imkanlarımızla hazırladığımız yaya köprümüzün kurulumunu yaparak problemi ortadan kaldırdık. Çocuklarımız okullarına güvenli bir şekilde okullarına gidip gelecekler. İlçemizi en iyi yerlere getirmek için her türlü çalışmalarda ve girişimlerde bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Akarcalı Mahalle sakinleri ve öğrenciler köprü için Başkan Kocaispir’e teşekkür ettiler.

ADANA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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