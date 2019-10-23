Göçle gelen kadınlara teraryumlu rehabilitasyon

Adana Büyükşehir Belediyesi Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü, Afganistan, İran, Irak ve Suriye uyruklu göçmen kadınları, toplumla kaynaştırma ve uyum sağlamalarını kolaylaştırma amacıyla teraryum kursunda buluşturdu.

Uluslararası Göç ÖrgütüBM Göç Kuruluşu ve Adana Büyük Şehir Belediyesi iş birliğinde, Adana Büyükşehir Belediyesi Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi’nde gerçekleyen Teraryum Atölyesi’nde göçle gelen insanların, toplumla uyumlarını hızlandıracak çalışmalar devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi’nde oluşturulan teraryum atölyesinde göçmen kadınlar, fanus içinde bitki yetiştirme becerisi ediniyor, sanatsal ürünler ortaya çıkarıyor ve kendileri gibi göçle gelen kadınların yanı sıra Adanalı kadınlarla kaynaşma olanağı buluyor. Kaynaştırma oyunları ile başlayan kurs, teraryum yapımı ile devam ediyor.

Etkinliğe Türkiye, Afganistan, İran, Irak ve Suriye uyruklu göçmen ve ev sahibi kadınlardan oluşan toplam 26 kadın katılım sağlıyor.

Etkinlik sonunda motivasyon arttırıcı benzer etkinliklerin tekrarlanmasını talep eden katılımcılara, Adana Büyükşehir Belediyesi Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi bünyesinde devam edecek olan sanat atölyeleri, kültürdoğa gezileri ve spor aktiviteleri hakkında bilgi verildi.

ADANA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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