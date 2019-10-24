Otomobilden 189 şişe kaçak içki çıktı

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da bir otomobilde 189 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Çukurova ilçesinde otoyolda bir otomobilde kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı. Takibe alınıp durdurulan otomobilde yapılan aramada 189 şişe kaçak içki ele geçirdi. Polis içkilere el koyarken araçtaki E.G. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:59

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.