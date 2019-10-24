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TV programlarında aranan dolandırıcı fuhuş operasyonunda yakalandı Adana'da evlendirme vaadiyle 3 ...

İHA

Adana'da evlendirme vaadiyle 3 yaşlı adamın yaklaşık 120 bin lira parasını dolandırdığı ileri sürülen ve mağdurların televizyon programlarına çıkarak aradığı zanlı, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda yakalandı.

TV programlarında aranan dolandırıcı fuhuş operasyonunda yakalandı Adana'da evlendirme vaadiyle 3 yaşlı adamın yaklaşık 120 bin lira parasını dolandırdığı ileri sürülen zanlı, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda yakalandı Zanlının kendinden 20 yaş küçük eşini yeğeni olarak tanıtıp yaşlı adamları ağına düşürdüğü, eşine fuhuş yaptırdığı ileri sürüldü

Adana'da evlendirme vaadiyle 3 yaşlı adamın yaklaşık 120 bin lira parasını dolandırdığı ileri sürülen ve mağdurların televizyon programlarına çıkarak aradığı zanlı, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği dedektifleri, Adana ve Niğde'de fuhuş yaptıran, fuhşa aracılık ve yer temin eden bir şebeke olduğu bilgisine ulaştı. Polis, savcılıktan alınan teknik ve fiziki takip izniyle şebekeyi takibe aldı. 3 ay boyunca yapılan takip sonucunda şebekenin liderliğini engelli Ahmet K.'nın yaptığı, aynı zamanda Adana'nın Ceyhan ilçesi sorumlusu olduğu öğrenildi. Engelli Tamer T.'nin de şebekenin Kozan ilçe sorumlusu olduğu belirlendi. Şebekenin 70 ile 100 lira arasında pazarladıkları kadınları kent dışındaki bahçe ve tarlada çalışan işçilere taşımacılık yöntemiyle götürdükleri öğrenildi. Güzel kadınlara polise teknik takipte yakalanmamak için "lüks araba" isimleri takan şüphelilerin ayrıca 17 yaşında bir kıza da fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin parklara ve köy eğlencelerine de kadın götürdükleri ortaya çıktı.
Pazarladıkları kadınların kazançlarının yarısını alan şebekede yer alan Ayfer K'nın (39) daha önceden de fuhuş yaptırmaktan kaydı olduğu, bu nedenle Adana'nın "Manukyan"ı olarak bilindiği belirtildi. Ayfer K'nın Toros marka otomobille kadınları servis ettiği de belirlendi. Bu tespitler üzerine polis, 18 Ekim'de şafak vakti Adana ve Niğde'de operasyon başlattı. 350 polisle 75'e yakın adrese yapılan baskında 24'ü kadın 54 zanlı gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan zanlılardan 28'i serbest bırakılırken, 26'sı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6'sına ev hapsi tedbiri uygulandı.

Hem eşine fuhuş yaptırdı hem de yaşlıları eşiyle dolandırdı
Operasyon kapsamında kendisinden 20 yaş küçük dini nikahlı eşine fuhuş yaptırmaktan tutuklanan Resul G.'nin evlilik vaadiyle 3 yaşlı adamı 120 bin lira dolandırdığı öne sürüldü. Zanlının eşini yeğeni olarak tanıtıp yaşlı adamlardan evlenme vaadiyle hem başlık parası aldığı hem de evlilik öncesi altın ve eşya aldırıp daha sonra ortadan kayboldukları ileri sürüldü. 3 mağdurun günlerce bir televizyon programına çıkarak kendilerini dolandıran şahsın yakalanmasını istedikleri de öğrenildi.

ADANA

24 Ekim 2019 Perşembe

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