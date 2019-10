Vali Demirtaş, muhtar ve vatandaşlarla buluştu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, mahallelerle ilgili her türlü talep ve beklentinin yerine getirilmesi için emek veren ve daima devletin destekçisi olan muhtarlara yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Adana’nın çeşitli mahallelerini ziyaret ederek muhtarlarla ve vatandaşlarla buluşan Vali Demirtaş, mahalle ziyaretlerini Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’ne gerçekleştirdiği ziyaretle sürdürdü.

Yeşiloba Mahalle Muhtarı Ali Yaylalı, İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Mehmet Şirin Doru, Bahçeşehir Mahalle Muhtarı Hasan Ali Berktaş, Sarıhuğlar Mahalle Muhtarı Ertan Çinerkan, Yenimahalle Mahalle Muhtarı İdris Demir, Gürselpaşa Mahalle Muhtarı Bünyamin Çapar, İkibinevler Mahalle Muhtarı Tolga Yıldırım, Narlıca Mahalle Muhtarı Haşim Temiz, Beşocak Mahallesi Muhtarı Hasan Can, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Hıdır Koluman ve vatandaşların hazır bulunduğu ziyaret sırasında Vali Demirtaş, vatandaşlarla sohbet etti. Sohbet sırasında vatandaşların mahallelerine okul yapılması, sağlık ocağı kurulması ve altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi yönündeki taleplerini iletmelerinin ardından muhtarlardan mahalleleriyle ilgili aldığı bilgi alan Demirtaş, "Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın devlet kurumlarına ulaşmalarında köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlık müessesesi, ilimizin her noktasına hizmet ulaştırmamıza vesile olması bakımından çok mühimdir. Mahallelerle ilgili her türlü talep ve beklentinin yerine getirilmesi için emek veren ve daima devletimizin destekçisi olan muhtarlarımıza yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

Vali Demirtaş, kendisine iletilen talep ve beklentilerin takipçisi olacaklarını belirtip gösterdikleri ilgiden dolayı muhtarlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

