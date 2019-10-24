AOSB’de tüketim verileri arttı 2019 yılının ilk 9 aylık döneminde elektrik tüketiminde yüzde 5,1, doğalgaz tüketiminde 6,36, su tüketiminde ise yüzde 7,6 artış kaydedildi AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, tüketim verilerinin ve artan parsel tahsislerinin sanayicilerin her koşulda ülke ekonomisi için çalıştığını kanıtladığını ifade etti

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB), üretimin en önemli göstergelerinden olan elektrik, doğalgaz ve su tüketimlerinde 2019 yılının ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre artış oldu. 2019 yılının ilk 9 aylık döneminde elektrik tüketiminde yüzde 5,1, doğal gaz tüketiminde 6,36, su tüketiminde ise yüzde 7,6 artış kaydedildi.

Adana OSB’de, bu yılın ilk 9 aylık dönemi ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında bir üretim artışı gerçekleşti. Buna göre, 2018’in ilk 9 ayında 1.032.827.710 kwh olan elektrik tüketimi bu yılın aynı döneminde yüzde 5,1 artışla 1.085.026.686 kwh, 119.071.737 sm olan doğal gaz tüketimi yüzde 6,36 artışla 126.639.516 sm oldu. Devreye giren kullanma suyu 2. artırma tesisiyle 2530 yıl boyunca su sıkıntısı yaşamayacak olan AOSB’de yine geçen yılın ilk 9 ayında 15.681.397 m olan su tüketimi bu yılın aynı döneminde yüzde 7,6 artışla 16.865.919 m olarak gerçekleşti.

2019 yılının başında 36 adet tahsise uygun parseli bulunan AOSB’de yaşanan hızlı parsel tahsisleri yükselen tüketim rakamlarını da destekleyerek yatırımın hızla arttığının göstergesi oldu.

Yatırımcılara cazip fırsatlar sunan Üssü AOSB’de, bu yıl 34 adet yatırım parselinin satışı gerçekleşti. Bölgede hali hazırda yatırımcıya tahsise hazır 2 adet sanayi parseli bulunuyor.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, ülke geleceği için üreten ve istihdam oluşturan OSB’lerin kalkınmanın öncüsü olduğunu belirterek, sayıları 300’ü geçen OSB’ler içinde ilk 5’te yer alan Adana OSB’nin de ülkesini seven sanayicileriyle istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü kaydetti.

Başkan Sütcü, tüketim verilerinin ve artan parsel tahsislerinin sanayicilerin her koşulda ülke ekonomisi için çalıştığını kanıtladığını belirterek, “Bizler de tamamı sanayicilerden oluşan yönetim kurulu olarak; sanayicilerimize sorunsuz bir altyapı ile kesintisiz hizmet sunup, sadece üretime odaklanmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

ADANA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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