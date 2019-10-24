Kültürel mirasın merkezinde doğa yürüyüşü

- ADANALI doğa gezginleri, dünya doğal ve kültürel miras listesinde bulunan Nevşehir´in Zemi ve Kılıçlar Vadisi'nde yürüyüş etkinliği düzenledi.

Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyesi yaklaşık 50 doğa gezgini, yer yer 1 metreye kadar daralan tüneller, güvercinlikler, kemer ve ilginç kaya yapısından oluşan vadiye hayran kaldı. Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki kilise ve tarihi mekan ziyaretleri ise geziye farklı anlam kattı. İçerisinde üzüm bağları, elma, ayva ve kuşburnu gibi meyve ağaçlarının bulunduğu vadide 12 kilometre yürüyen Adanalı doğa tutkunları, doğa ve tarih kokan jeolojik bölgedeki gezintiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

GÖREME'Yİ GÖRMEK GEREK

Kapadokya'nın yürümeden gezilmiş sayılmayacağını belirten Kulüp Başkan Yardımcısı Murat Arıkan, "Kapadokya'da, her birinin ayrı ayrı özelliği, güzelliği olan vadiler bulunuyor. Vadilerin içerisinde yürümeden, güzellikleri görmeden, şarap fabrikaları çanak çömlek atölyeleri gibi sadece belli merkezlerin ziyaretleri ile bölgeyi gezmiş sayılmazsınız. Gidin, vadilerde yürüyün, güzellikleri yaşayın" dedi.

ADANA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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