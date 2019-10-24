Okul öncesi öğrencileri, ilmek ilmek sevgi örüyor

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ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Mehmetçik İlkokulu anaokulu öğrencileri, Kars'ta soğuk bölgelerde eğitim gören yaşıtlarına kaşkol örmeye başladı.

Mehmetçik İlkokulu 5-6 yaş okul öncesi öğrencileri, Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan Kuyucak İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için kaşkol örmeye başladı. Minikler öğretmenleri Ayşe Göçer, Gülten Sever ve Nurgül Eren nezaretinde boş yoğurt kovalarıyla oluşturdukları düzenek üzerinde kaşkolları ilmek ilmek örüyor. Okul Müdürü Mehmet Atasoy, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatmış olduğumuz bu etkinlik ile okul öncesi öğrencilerimizin küçük kas gelişimine katkıda bulunuyoruz. Değerler eğitimi kapsamında da öğrencilerimizin dayanışma duygusunu geliştiriyoruz" dedi.



ADANA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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