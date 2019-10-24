11. Bölge Eğitim Toplantısı Adana'da yapılacak Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesinin ev sahipliği yapacağı toplantıya, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'da katılacak

EğitimBirSen 11. Bölge Eğitim Toplantısı Mersin, Hatay ve Osmaniye teşkilatlarının katılımıyla 27 Ekim Pazar günü yapılacak. EğitimBirSen Adana Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenecek programa MemurSen ve EğitimBirSen Genel Başkanı Ali Yalçın da katılacak.

11. Bölge Eğitim Toplantısıyla ilgili bilgiler veren MemurSen ve EğitimBirSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, toplantıya EğitimBirSen şube başkanları, yönetim kurulları, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, ilçe temsilcilik yönetimleri ve kadın komisyonlarının katılacağını söyledi.

Toplantıda sendikal çalışmaların, önümüzdeki süreçte yapılması tasarlanan faaliyetlerin, toplu sözleşme sürecinin, eğitim ve eğitim çalışanlarının gündeminin konuşularak bu konular hakkında istişarelerin yapılacağını ve teşkilatlara yönelik eğitim programlarının gerçekleştirileceğini de vurgulayan Başkan Mehmet Sezer, böylece daha bilinçli ve aktif bir şekilde sendikal mücadele göstereceklerini ifade etti.

Mehmet Sezer, toplantıların tüm yurtta gerçekleştirildiğini kendilerinin de 11. Bölge Eğitim Toplantısı'na çok iyi hazırlandıklarını ve Türkiye'nin 1 numaralı kenti Adana'yı ismine yakışır bir şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

ADANA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:59

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.