Adanaspor, Balıkesir yolcusu

TFF 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bugün yaptığı antrenman ile Adana'daki son çalışmasını tamamladı.

Turuncubeyazlıların Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. Turuncubeyazlı ekip antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çalışması yaparak hücum varyasyonları üzerinde durdu. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenman şut çalışması ile tamamlandı.

Sakatlığı süren Emeka Eze, Giorgi Arabidze ve Hakan Barış antrenmana katılmadı.

Yarın sabah saatlerinde hava yoluyla İzmir’e gidecek olan Adanaspor, daha sonra kara yoluyla müsabakanın oynanacağı Balıkesir şehrine hareket edecek. Cuma günü akşam saatlerinde son antrenmanını yapacak olan turuncubeyazlı ekip konaklayacağı otelde kampa girecek ve maç saatini bekleyecek.

26 Ekim Cumartesi günü saat 16.30’da Balıkesir Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmayı, Trabzon bölgesinden Ramazan Keleş yönetecek.

ADANA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:59

YATSI 19:14

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