Kozanspor amigosu ölü bulundu

ADANA'nın Kozan ilçesinde 'Aman aman Valid' diye bilinen Kozanspor'un amigosu Velid Gülerşen (66), evinin önünde ölü bulundu. Vücudunda darp veya yara izi olmayan Gülerşen'in ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Bugün sabah saatlerinde Taş Mahallesi Varan Sokak'taki evin önünde hareketsiz yatan Kozanspor'un amigosu Velid Gülerşen'i görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerin yaptığı incelemede Gülerşen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Vücudunda darp veya yara izi olmayan Gülerşen'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ADANA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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