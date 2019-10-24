Çetin’den "Her okula bir köpek" kampanyası Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin: "Okullar köpekleri sahiplenecek ve çocuklara hayvan sevgisi aşılayacak"

Çukurova Belediyesi Hayvan Barınağında öğrencilerle birlikte köpekleri besleyen Başkan Soner Çetin, “Her okula bir köpek” kampanyası başlattıklarını açıkladı. Kampanyayı hayvanseverlerle birlikte yürüteceklerini belirten Başkan Çetin, “Böylece hem okullar köpekleri sahiplenecek ve çocuklara hayvan sevgisi aşılayacak hem de yeni sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi sağlanacak” dedi.

Çukurova Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret eden Ayyıldız Anaokulu ve Ramazanoğlu Ortaokulu öğrencileriyle birlikte köpekleri besleyen Başkan Soner Çetin, “Çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için barınağımızı ziyaret eden okulların yönetimlerine teşekkür ediyorum. Biz de ‘Her okula bir köpek’ kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanyayı hayvanseverlerle birlikte yürüteceğiz. Kampanya ile her okul bir köpek sahibi olacak. Böylece çocuklarımız küçük yaşta hayvan sevgisi ile tanışacak hem de okulların köpekleri sahiplenmesiyle daha fazla sokak hayvanının barınağımızda rehabilite olmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Hayvanseverler de bu kampanyaya destek vermek için okullarını ziyaret edeceklerini, okulların köpek sahiplenmesi için bilgilendirme çalışması yapacaklarını ifade etti.

Barınağı okul müdürü Özlem Eltut ve öğretmen Filiz Öztaşla birlikte ziyaret eden Ayyıldız Anaokulu öğrencileri Başkan Soner Çetin’le birlikte köpekleri beslemenin keyfini yaşadı.

ADANA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:59

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.