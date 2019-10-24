FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik Adana merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 14 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen operasyonla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma sürecinde elde edilen deliller doğrultusunda, örgüt talimatı ile örgüte finans sağladıkları ve bulundukları illerde daha önce haklarında işlem yapılan kişilere para aktardıkları değerlendirilen 37 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bugün Adana merkezli Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ ve Kahramanmaraş olmak üzere 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, daha önce gözaltına alınan 5 şüpheli ile birlikte toplam 31 şüpheli yakalandı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ADANA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:59

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.