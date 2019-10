Mozart'ın 11 yaşında bestelediği eseri aynı yaşta çalacak

ADANA'da, yarın 4 yaşından beri piyano eğitimi alan, yurt içinde ve yurt dışında birçok yarışmayı kazanan İlyun Burkev (11), Çukurova Senfoni Orkestrasıyla birlikte sahneye çıkacak ve Mozart´ın 11 yaşında bestelediği Piyano Konçertosundan bir bölüm çalacak.

İlyun Burkev, 4 yaşından beri ilgilendiği piyano için 6 yaşında, bu konuda referans kurum olarak gösterilen The Associated Board of the Royal Schools of Music'e başladı. Çevrimiçi aldığı üç yıllık eğitimini takdir belgesiyle tamamlayan Bürkev, şu an Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı'nda piyano bölümünde eğitimine devam ediyor. Adana'yı çok sevdiğini ve ilk kez bir senfoni orkestrasıyla konser vereceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Burkev, piyanonun çok küçük yaştan itibaren hayatının en önemli parçalarından biri olduğunu ve sanatla iç içe yaşamanın kendisine mutluluk verdiğini dile getirdi.

MOZART'IN BESTESİNİ ÇALACAK

Ünlü piyanist Mozart'ın 11 yaşında bestelediği Piyano Konçertosundan bir bölüm çalacak olan Burkev, "Mozart´ın 11 yaşında bestelediği bu eseri ben de 11 yaşında sahnede çalacak olmaktan büyük heyecan ve guru duyuyorum" dedi.

Burkev, yarın saat 20.00'de, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda düzenlenecek olan konsere Adanalı tüm sanatseverleri beklediğini söyledi.



