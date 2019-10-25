Adanalı akademisyenler alzheimer hastaları için koşacak

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Öğülener, ÇÜ Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Fatma Kunt ve avukat Ender Kıvanç Kunt, 3 Kasım Pazar günü yapılacak olan 41. İstanbul Maratonunda Türkiye Alzheimer Derneğinin (TAD) "Hayatlarını Değiştirebilirsiniz" projesi kapsamında iyilik peşinde koşacaklar.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı Doç. Dr. Ahmet Evlice, “İyilik Peşinde Koş” platformunun sivil toplum kuruluşlarının projelerini desteklemek amacıyla kurulan yardımsever gönüllülerden oluştuğunu, yıllardır Türkiye Alzheimer Derneği’nin farklı şubelerini temsilen birçok kişinin İstanbul maratonuna katıldığını belirtti. Evlice, TAD Adana Şubesi olarak bu projeye ilk defa katıldıklarını belirterek, bağışlardan elde edilecek gelirlerle Adana'da alzheimer hasta ve yakınlarına destek verebilecek yeni projeler geliştireceklerini söyledi.

Kampanyaya destek sağlamak isteyenler “adimadim.org” web sitesinden bağış yapabileceğinin de altını çizen Evlice, bağış yapmak isteyenlerin; Nuran Öğülener için CC49473, Ender Kıvanç Kunt için CC47176, Fatma Kunt için CC47181 kodlarını kullanmaları gerektiğini kaydetti.

ADANA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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