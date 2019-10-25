Büyükşehir’de kent estetiği için çalışmalar sürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri parklarda bakım, onarım çalışmaları ile yol ve kavşaklarda budama, çiçeklendirme, peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Adana’da cadde ve kavşakları daha estetik görünüme kavuşturmak için çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, bir yandan da vatandaşların ve çocukların parklarda daha güvenli ve sağlıklı ortamda vakit geçirmelerini sağlamak için bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Zaman içerisinde tahribata uğrayan, hava koşulları ve kullanımdan dolayı zarar gören çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında; işlevini yitiren parçalar değiştirildi, kırılan spor aletleri onarıldı ve boyandı. Periyodik olarak yapılan denetimler ve vatandaşların ihbarlarını dikkate alarak, parklarda tespit edilen eksik ve kusurlu oyun grupları ve spor aletlerine müdahale eden ekipler, Adanalılara daha sağlıklı ve güvenli bir park ortamı sağlamak için çalışıyor.

Kent estetiğine önem veren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, D 400 Karayolu üzeri orta refüjde budama çalışması ve Turgut Özal Bulvarında Gökkuşağı ile Eyvan Kebap Kavşağında peyzaj çalışması yaptı.

Çalışma yapılan kavşak ve bulvarlar daha estetik ve temiz bir görünüme kavuşurken, parklar da daha sağlıklı ve güvenli hale getiriliyor.

ADANA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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