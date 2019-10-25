Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da iki otobüste yapılan aramada iki yolcuya ait bavulda çok miktarda kaçak tütün mamulü ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, TarsusAdanaGaziantep otoyolunun Sarıçam ilçesi yakınında şüphelendiği iki şehirler arası yolcu otobüsünün durdurdu. Polis otobüslerde yaptığı aramalarda E.K. ve S.B isimli yolcuların bavulunda bin 199 paket sigara, 2 bin 270 puro, 142 paket pipo tütünü ele geçirdi.

Bunun üzerine iki yolcu da gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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