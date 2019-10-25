Kapkaç anı güvenlik kamerasında

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ADANA'da kaldırımda oturan C.E.'nin (13) elindeki cep telefonunun alıp kaçan İslam Şimşek (28) tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 31 Temmuz'da Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İslam Şimşek, evinin önündeki kaldırımda oturan C.E.'nin oynadığı cep telefonunu alıp kaçtı. Çocuk, peşinden koştuğu şüpheli ile arkadaşını yakalayamadı. İhbar üzerine soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin kimliğini saptadı. Yapılan çalışma sonucu İslam Şimşek dün yakalandı.Şüpheli emniyetteki sorgusunda, "Olayı hatırlamıyorum, bu cep telefonunu ben mi çalmışım" dedi. İslam Şimşek, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Polis diğer şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.



ADANA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:58

YATSI 19:13

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