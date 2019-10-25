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Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu sezonu açtı 2019-2020 sezonu Etem Çalışkan sergisi ile birlikte ...

İHA

Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu 20192020 sezonunu Etem Çalışkan sergisi ve Ahmed Arif'in anıldığı söyleşi ile açtı.

Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu sezonu açtı 2019-2020 sezonu Etem Çalışkan sergisi ile birlikte gazeteci, yazar ve siyasetçi Altan Öymen’in katıldığı Ahmed Arif söyleşisiyle açıldı

Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu 20192020 sezonunu Etem Çalışkan sergisi ve Ahmed Arif’in anıldığı söyleşi ile açtı.
Başkent Üniversitesi Yüreğir Yerleşkesi’nde bir kokteyl ile gerçekleştirilen sezon açılışında Etem Çalışkan’ın 62 eserden oluşan "Çalı Çırpı ile Senfonik Çizgiler" resim sergisi açıldı. Eski CHP Genel Başkanlarından Altan Öymen ve diğer konuklar önce sergiyi gezdiler. Daha sonra sezon açılışı gerçekleştirildi. Açış konuşmasını yapan Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Haluk Uygur, Altınoran’ın 4 farklı bir parça olduğunu, bunların Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu, Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği, Altınoran Sanat Akademisi ve Adana Sinametek'ten oluştuğunu belirtti.
Çukurova Sanat Girişimi Başkanı Çetin Yiğenoğlu da, Çukurova Sanat Girişimi’nin bir dernek olmadığını belirterek, “Bir platform da değildir, vakıf olması hiçbir zaman öncelenmemiştir. Çukurova Sanat Girişimi çok farklı bir yapılanmadır” dedi.
Yiğenoğlu, Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu ile çok ciddi iş ve güç birliği yapmakta olduklarını ve bu güç birliğinin gelecek yıllarda daha da artacağını düşündüklerini ifade etti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, “Biz bir tek Mustafa Kemal Atatürk’ten etkileniriz, bu dün de böyleydi, yarın da böyle olacak. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk ne kadar sanata önem veriyorsa biz de o denli sanata önem vermeliyiz. Siz dünya barışını, demokrasiyi, kardeşliği, ilgiyi, beceriyi, aydınlanmayı istiyorsanız sanata dört elle sarılırsınız” diye konuştu.
Açılışta desteklerinden dolayı Sheraton Oteli Genel Müdürü Can Akşit’e Etem Çalışkan bir tablosunu hediye etti. Haluk Uyur ise kendi çektiği bir fotoğrafı da desteklerinden dolayı Başkent Üniversitesi Merkez Müdürü Prof. Dr. Birol Özer’e verilmek üzere Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi’nden Prof. Dr. Murat Hersekli’ye takdim etti.
Ahmed Arif’in kendi sesinden şiirlerinin dinletildiği söyleşi Dr. Okan Taygar’ın moderatörlüğünde başladı. Etem Çalışkan, Ahmed Arif ile 1960 öncesi gazetelerde birlikte çalıştıklarını, onun gazetede düzeltmenlik yaptığını belirterek, ”Onun yazdıklarından, şiirlerinden, çektiklerinden, hapisteki ağır işkence görmelerinden çok etkilendim” dedi.
Çalışkan, konuşmasının sonunda,”Ahmet Arif bugün anılarıyla aramızdaydı. Diyarbakır’dan başlayan yolculuğu Ankara’da 1991 Haziran'ında sona erdi ama o şiirleriyle yaşıyor. Kaynak olarak da çok besleyici, onun için Ahmed Arif’i saygıyla anıyorum” dedi.
Altan Öymen de konuşmasında, 1960 yılında Milli Emniyet olan MİT’ten gazeteye gelen bir görevlinin Ahmed Arif’in sakıncalı biri olduğunu söylediğini anlatarak, “O zat ile yaptığım görüşmeyi Ahmed Arif’e hiçbir zaman söylemedim, çünkü çok üzülürdü. Hassas bir insandı, ölene kadar da söylemedim. Bunu ilk defa burada açıklıyorum” dedi.
Öymen, son olarak Ahmed Arif’in her zaman anılması, bu tür toplantıların devam etmesi, doğduğu ve yaşadığı evlerin müze haline getirilmesi dileğinde bulundu.
Toplantıya Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, eski CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ile çok sayıda sanatsever katıldı.

ADANA

25 Ekim 2019 Cuma

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