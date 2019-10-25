Sanayicilere bu kez diyet yapmanın incelikleri anlatıldı Bel çevresinin kadınlarda 88 cm’den erkeklerde 102 cm’den fazla olması obezitenin göstergesi

Uzman Diyetisyen Nihal Durukan Keleş, bel çevresinin kadınlarda 88 cm’den fazla, erkeklerde ise 102 cm’den fazla olmasının kişideki obezitenin göstergesi olduğunu söyledi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Kamu Kampüsü’nde kadın sanayicilere yönelik düzenlenen konferansta, Uzman Diyetisyen Nihal Durukan Keleş, diyet yapmanın inceliklerini anlattı. Keleş, obezitenin; önemi giderek artan ve halk sağlığını yakından ilgilendiren bir sorun olduğunu bildirdi.

Keleş, obezitenin vücutta oluşturduğu yağ dokusu ile sağlığı olumsuz şekilde etkilediğini belirterek, bu dokulardan kurtulmak için yapılan diyet çeşitlerinden örnekler verdi.

Popüler diyetlerin yanı sıra düşük karbonhidratlı diyetlerle birçok yönden ortak noktaları olan çok düşük karbonhidrat içeren fakat yüksek yağ barındıran bir diyet türü olan ketojenik diyet konusunda bilgi veren Uzman Diyetisyen Nihal Durukan Keleş, beden kitle indeksinin de önemine dikkati çekti.

Beden Kitle İndeksinin kişinin obezite durumunu ölçen basit bir metod olduğunu belirterek, “Beden kitle indeksi ağırlığın boyun metre cinsinden karesine bölünmesi ile bulunur. Dünya Sağlık Örgütü de bu hesaplamayı kullanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da bel çevresi ölçümüdür. Kadınlarda 88 cm’den fazla, erkeklerde ise 102 cm’den fazla olması kişideki obezitenin göstergesidir” dedi.

Keleş, hiçbir diyet metodunun kalıcı kilo kaybını garanti edemeyeceğini belirterek, sağlıklı, dengeli ve ölçülü beslenmenin yaşam tarzı olarak benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Fiziksel aktivitenin önemine de dikkati çeken Keleş, bu aktivitelerin kişinin yaşına, cinsiyetine, yaşam koşullarına, egzersiz tipine göre tespit edilmesi gerektiğini kaydetti.

Keleş, sunumunun ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.

ADANA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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