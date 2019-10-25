"Meme Kanseri Farkındalık Günü" etkinliği Dr. Tokbay: “Kanser teşhisi konulan her 4 kadından biri meme kanseri”

Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Füsun Tokbay, Türkiye’nin kanser haritasına dikkati çekerek, yılda yaklaşık 163 bin 500 kişiye kanser teşhisi konduğunu, bunların yüzde 30’unun önlenebilir, yüzde 25’inin tarama ile tedavi edilebilen kanser türlerinden olduğunu söyledi.

Kadınlarda görülen kanser türleri arasında ilk sırada yer alan “Meme Kanseri” konusunda farkındalık oluşmasını sağlamak amacıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Türkiye’nin kanser haritası, en sık rastlanan kanser türleri, erken teşhisin önemi ve kanserden korunma yöntemlerinin anlatıldığı “Meme Kanseri Farkındalık Günü” etkinliği düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, erken teşhisin önemine dikkati çekerek, Güney Adana Kalkınma Projesi kapsamında, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) yaklaşık 4 bin kişiye kanser taraması yapıldığını, 6 bin kişiye de uzmanlar tarafından kanser ve sağlıklı yaşam eğitimi verildiğini söyledi. Dr. Özer, “Erken tanı ile kanserin üstesinden gelinebilir. Biz kanserden korkmuyoruz, artık teknoloji ve tıp çok ilerledi. Önemli olan erken tanı ve bunun için de farkındalığa ihtiyacımız var. Maalesef ülkemizde de dünyada olduğu gibi meme kanseri öncelikli sırada ve hızla yayılıyor. Bir anneyi çocuğuna ve topluma yeniden kazandırmayı ancak yaşayan insanlar bilebilir onun için bizim önerimiz isteğimiz ve umudumuz bu özel günlerde yapacağımız etkinlikle erken teşhis farkındalığı vermek. Kanser ihmale gelmez, muayeneyi ertelemeyin, bir gün çok daha geç olabilir” dedi.

Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Füsun Tokbay ise yaptığı sunumda, “Kanser beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır” dedi.

Dr. Füsun Tokbay, Türkiye’nin kanser haritasına dikkati çekerek, yılda yaklaşık 163 bin 500 kişiye kanser teşhisi konduğunu, bunların yüzde 30’unun önlenebilir, yüzde 25’inin tarama ile tedavi edilebilen kanser türlerinden olduğunu belirtti.



Kadınlarda en sık görülen kanser türü

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin başında geldiğini ifade eden Dr. Tokbay, “Ülkemizde insidansı 100 binde 43.8 olup kanser olan her 4 kadından biri meme kanseridir. Erken tanı ve tedavi yöntemleri ile tanı alan hastalarda 5 yıllık sağ kalım yaklaşık yüzde 9095 oranındadır” dedi.

Kanserlere erken tanı konması halinde, kansere bağlı ölümlerin azaltılmasının mümkün olduğunun altını çizen Tokbay, şunları kaydetti:

“20 yaşının üzerindeki her kadın, ayda 1 kez kendi kendine meme muayenesi yapmalı, 2 yılda bir sağlık kuruluşlarında muayene olmalıdır. 40 yaş üstü kadınlar ise yine ayda 1 kez kendi kendine muayene yapmalı, yılda 1 kez sağlık kuruluşlarında muayene olmalı ve 2 yılda bir mamografi çektirmelidir.”

Dr. Fusün Tokbay, Aile Sağlığı Merkezleri’nde ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde tüm kanser taramalarının ücretsiz yapıldığını vurguladı.

Etkinlikte, erken tanı ile kanseri yenen hastaların hikayelerine de yer verildi. Bu kapsamda konuşma yapan Halide Aslan, tanı ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı. 46 yaşındaki, 3 çocuk annesi Halide Aslan, 40 yaşının üzerindeki birçok kadın gibi mamografi çektirmek için KETEM’e başvurduğunu ve doktorların ilgili yaklaşımı sayesinde meme kanserinin erken teşhis edildiğini söyledi.

Rutin bir kontrol için gittiği KETEM’de meme kanseri olduğunu öğrendiğini dile getiren Halide Aslan, mercimekten daha küçük bir doku tespit edildiğini, tümörün büyümeden, doğru teşhis ve tedavi ile geç olmadan ortadan kaldırıldığını aktardı.

Meme kanseri farkındalığına destek

Etkinliğe katılarak destek veren Türk Halk Müziği sanatçısı Selçuk Balcı da hastaneden yaptığı görüntülü sosyal medya paylaşımıyla, erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Etkinlik kapsamında hastaneyi ziyaret eden Karadenizli sanatçı Selçuk Balcı, “Ekim ayı, meme kanseri bilinçlendirme ayıdır. Erken teşhis hayat kurtarır. Erken fark edersen, çok şey fark edersin” mesajı verdi.

ADANA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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