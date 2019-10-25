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Kanser hastalarıyla ebru yaptılar

DHA

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi gören kanser hastaları ile yakınları, uzman eğitmen eşliğinde ebru çalışması yaptı.

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi gören kanser hastaları ile yakınları, uzman eğitmen eşliğinde ebru çalışması yaptı.
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şubesi, kanser tedavisi gören hastalara psikolojik destek vermek için Adana Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Kemoterapi Ünitesi´nde ebru çalışması etkinliği düzenledi. 'Kanser hastaları ile suya resim çiziyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, eğitmen Leman Eker, kanser tedavisi gören hastalar ile yakınlarına ebru dersi verdi.
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı Prof. Dr. Timuçin Çil, kanser tedavisini bir bütün olarak gördüklerini ve gerekli tedaviyi uyguladıklarını belirterek, hastalığın beraberinde getirdiği psikolojik sorunları da bu tip etkinliklerle tedavi ettiklerini bildirdi. Hastalarda kanserin yanı sıra en çok depresif duygu durumu ve anksiyete gibi sorunlarla karşılaşıldığını anlatan Prof. Dr. Çil, "Hastaların ana tedavileri dışında bunları da tanıyıp tedavi etmemiz gerekiyor. Bu tip etkinliklerin tedavilerde başarı oranını belirgin olarak artırdığını biliyoruz" dedi.
Hastanede tedavi gören kanser hatası Nursel Akkış (67) ise etkinlik sayesinde kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, yaptığı nazar boncuklu ebru çalışmasını doktoru Prof. Dr. Çil'e hediye etti. 

ADANA

25 Ekim 2019 Cuma

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