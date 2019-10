Vali Demirtaş: "Çalışma azmimizi ve kararlılığımızı her an taze tutalım"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşa hizmet etme noktasında tüm kamu kurumlarının üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Vali Demirtaş, Karayolları 57. Şube Şefliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İlbank A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumlarca gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

İlk olarak Karayolları 57.Şube Şefliğini ziyaret eden Vali Demirtaş, gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında Şef Muhammet Mesut Polat’tan brifing aldı. Vatandaşların sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacak yol yapımı, ıslahı ve onarımı gibi her türlü çalışmaya desteklerinin tam olduğunu belirten Vali Demirtaş, Karayolları 57.Şube Şefliği personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne giden Vali Demirtaş, binada yapılan tadilat çalışmalarını yerinde inceledi ve İl Müdürü Halit Ergin’den Adana’da yapılan imar çalışmaları, çevre düzeni ve denetim hizmetleri ile ilgili bilgi aldı.

Vali Demirtaş, gün içinde gerçekleştirdiği kurum ziyaretlerini İlbank A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü ile sürdürdü. Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner ile görüşen Vali Demirtaş, mahalli idarelere her türlü ihtiyaçları için kredi sağlamak, kentsel alt ve üstyapı ihtiyaçlarına uygun projeler geliştirmek gibi görevleri üstlenen İlbank A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.

Gerçekleştirdiği ziyaretler sonunda bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, vatandaşa hizmet etme noktasında tüm kamu kurumlarının üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Vali Demirtaş, "Çalışma azmimizi ve kararlılığımızı her an taze tutarak bu toprağın insanlarına en kaliteli yaşam standardını ve kamu hizmetini sunmak için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz" dedi.

