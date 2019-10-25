Aşırı tuz ve şeker kullanmayan 18 işletmeye belge

Adana'da, Sağlık Bakanlığının 20192023 Stratejik Planı çerçevesinde Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında imzalanan aşırı tuz ve şeker kullanımını azaltmayı hedefleyen işbirliği protokolü kapsamında 18 işletmeye belge verildi.

Gıda sektöründe aşırı tuz kullanımının yüzde 4 ve aşırı şeker kullanımının yüzde 5 oranında azaltılması hedefine yönelik protokole katılım sağlayıp, belirlenen hedeflere ulaşan gıda işletmelerine belge veriliyor.

"UNESCO Gastronomi Kenti" adayı olan Adana'da yapılan denetimler sonucu, 18 işletme belge almaya hak kazandı. İşletmelere belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Aşırı tuz ve şeker kullanımının önlenmesine yönelik faaliyetlere destek veren işletme sayısının artış göstermesi için tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarına devam edileceği bildirildi.

ADANA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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