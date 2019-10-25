Ceyhan'da 19 bin 110 fidan dikilecek

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikimi etkinliği kapsamında 19 bin 110 fidan toprakla buluşturulacak.

Ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarını arttırmak amacıyla toplumun tüm kesimlerinden vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili olarak Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda Yellibel Mahallesi ve Kızıldere Mahallesi ile Ceyhan Meslek Yüksekokulunun arazisinde yapılacak fidan dikimi hazırlıkları gözden geçirildi, kurumlar arasında görev dağılımı yapıldı.

Ceyhan ilçesinde 11.11.2019 günü saat 11.00'de başlayacak etkinlik kapsamında Yellibel Mahallesinde 11 bin 610, Kızıldere Mahallesinde 6 bin 500 ve Gaziosmanpaşa Mahallesi Meslek Yüksekokulunun arazisinde bin olmak üzere toplam 19 bin 110 fidan dikilecek.

ADANA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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