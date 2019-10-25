Darp mağduru engelli genç kıza destek Adana Barosu, engelli kızının boşandığı eşi ve kocası tarafından darp edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan baba Rüştü Y.’ye hukuksal yardımda bulunacak

Adana Barosu, engelli kızının boşandığı eşi ve kocası tarafından darp edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan baba Rüştü Y.’ye hukuksal destekte bulunacak.

Adana’da yaşayan Rüştü Y. (52) ile eşi Nuran Y. 2007 yılında boşandı. Engelli kızın velayeti ise mahkemece, hem anneye hem de babaya verildi. Bunun üzerine kızıyla Hatay’ın Dörtyol ilçesine giden anne Nuran Y., burada bir evlilik daha yaptı.

Kızını ziyaret etmek için eski eşinin evine giden baba Rüştü Y., kızının vücudunda darp izleri olduğunu görünce, Hatice Y.’yi de alarak Adana’ya geri döndü. Rüştü Y. daha sonra kızını darp ettikleri gerekçesiyle anne Nuran Y. hakkında suç duyurusunda bulunarak, açılacak davaları takip etmesi için Adana Barosu’ndan hukuksal yardım istedi. Bunun üzerine Adana Barosu Engelli Hakları, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi temsilcileri, merkez Seyhan ilçesinde bağlı Narlıca Mahallesi’nde engelli kızı Hatice Y. ile tek oda evinde yaşam mücadelesi veren Rüştü Y.’nin evini ziyaret etti.

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük ve beraberindeki baro heyeti baba Rüştü Y.’den engelli kızının maruz kaldığı iddiasıyla ilgili bilgi aldı.

Yüzde 90 engelli olan kızına bakmak için çalışamadığını, ona hem annelik hem babalık yaptığını dile getiren Rüştü Y., kızının yemek, tuvalet ve banyo gibi ihtiyaçlarının tümünü kendisinin giderdiğini söyledi. Baba Rüştü Y., “Hatice doğuştan yüzde 90 mental retardasyon yani spastik engelli hastası. Annesinin yanındayken kilo kaybı yaşadı ve hastalığı ilerledi. Yanına gittiğimde vücudunda darp izleri vardı. Duyumlarıma göre kızımın ellerini bağlayıp, ilaç içiriyorlarmış. Bu nedenle kızımı yanıma alarak tüm bakımını üstlendim ancak yokluk peşimizi bırakmadı. Olayla ilgili de savcılığa başvurdum” dedi.

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü Av. Sinem Tanrısınatapan Keskin ise baro olarak açılacak davaya katılmak için başvuruda bulunduklarını, Hatice Y. ve babasının yanında olacaklarını kaydetti.

Öte yandan Adana Valiliği tarafından da Hatice Y. ve baba Rüştü Y.’ye evinin fiziki koşulları iyileştirdi. Bakım ücreti ve engelli maaşı bağlandığı öğrenildi.

ADANA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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