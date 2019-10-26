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ADANA'da şüphe üzerine durdurulan 3 araçta toplam 2 bin 965 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. TIR şoförünün kaçak sigaraları lastiklerin içerisine gizlediği ortaya çıktı.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine 3 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, toplam 2 bin 965 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR şoförünün kaçak sigaraları aracın lastiklerinin içerisine gizlediği belirlendi.

Gözaltına alınan araçların sürücüleri S.C., F.B. ve Ş.D., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ADANA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

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